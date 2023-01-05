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Коммерсантъ FM
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Тайвань расширил ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров в РФ и Белоруссию

Министерство экономики Тайваня расширило список высокотехнологичных товаров, которые запрещено экспортировать в Россию и Белоруссию, сообщила пресс-служба ведомства.

В пресс-релизе отмечается, что Тайвань расширили список, чтобы предотвратить использование высокотехнологичных товаров в военных целях. Министерство экономики добавило в список 52 наименования, которые в первую очередь связаны с веществами ядерной энергетики, различными товарами и материалами, химическими веществами и станками.

Пресс-служба напоминает, что Тайвань ввел первые экспортные ограничения против РФ и Белоруссии еще в мае 2021 года. Тогда в список попали 57 товаров, включая датчики, лазеры и аэрокосмические товары.

Министерство экономики также сообщило, что поддержит предприятия малого и среднего бизнеса, которые были ориентированы на рынки РФ и Белорусии и поможет им диверсифицировать производство на другие рынки.

Тайвань осудил военную операцию России на Украине, начавшуюся 24 февраля 2022 года. 25 февраля республика присоединилась к санкциям стран Запада против РФ.

Эрдни Кагалтынов

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