Швейцария отрицает поставки Ирану деталей для производства беспилотников

Швейцария не поставляла напрямую Ирану детали для производства беспилотников, заявил пресс-секретарь секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш. По его словам, Иран сам мог закупить эти детали на мировом рынке.

СМИ написали, что у иранского беспилотника Shahed-136 есть 52 детали иностранного производства, в том числе из Швейцарии. Господин Майенфиш напомнил, что экспорт из Швейцарии в Иран запрещен санкциями.

«Никаких поставок таких коммерческих промышленных товаров из Швейцарии в Иран не осуществлялось... Как правило, эти товары производятся в третьих странах и распространяются по всему миру. Поэтому необходимо исходить из того, что эти товары были приобретены Ираном на мировом рынке»,— сказал он «РИА Новости».

Страны Запада обвиняют Иран в поставках оружия, в том числе беспилотников, в Россию. Иранский МИД признавал, что страна поставляла беспилотники Москве, но «в небольшом количестве». Эти поставки якобы осуществили «за несколько месяцев» до начала военной операции на Украине. The Washington Post сообщала, что Москва и Тегеран согласовали производство сотен беспилотных летательных аппаратов на российской территории. МИД Р это отрицал.

Лаура Кеффер