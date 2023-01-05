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Коммерсантъ FM
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СБ ООН проведет заседание по ситуации вокруг Храмовой горы

Совет Безопасности ООН сегодня, 5 января, проведет заседание по ситуации вокруг Храмовой горы из-за скандала после посещения ее израильским министром. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в организации.

По их словам, провести заседание попросили Палестина и Иордания. Их также поддержали Китай и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). «Заседание назначено на 15:00 5 января (23:00 мск)»,— рассказал собеседник ТАСС.

Темой станет скандал вокруг священной для мусульман мечети Аль-Акса. Он произошел после того, как 2 января министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору, где находится мечеть. Его действия осудили Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе счел, что поступок министра «бросает вызов чувствам всего палестинского народа».

Лаура Кеффер

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