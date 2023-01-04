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Коммерсантъ FM
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Пушилин: Путин наградит шестерых военных за героизм во время обстрела Макеевки

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что президент России Владимир Путин решил наградить шестерых военных за героизм, проявленный при разборе завалов в ходе обстрела в Макеевке. Удар по зданию ПТУ в Макеевке был нанесен в новогоднюю ночь, погибли 89 российских военных.

Господин Пушилин посетил раненых в больнице и в ходе визита сообщил, что некоторые выжившие военные возвращались, чтобы помочь вытащить людей из-под завалов. По его словам, пока речь о награждении шестерых человек, но их число может быть увеличено. «Насколько я понимаю, уже президентом принято решение о награждении шести человек, это по ком есть информация. Но таких ребят будет гораздо больше, сейчас Министерство обороны тоже собирает информацию полностью, чтобы было представление на награждение»,— рассказал он. Видео с ним опубликовал в Telegram военкор Семен Пегов.

В Кремле информацию о готовящемся награждении пока никак не комментировали.

1 января замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в новогоднюю ночь Украина нанесла ракетный удар HIMARS по зданию ПТУ в Макеевке, когда мобилизованные сидели за праздничным столом. На следующий день информацию подтвердили в Минобороны России. Изначально сообщалось о 63 погибших, позднее это число выросло до 89. Врио главы ДНР говорил, что среди военных, находившихся в здании ПТУ, были мобилизованные.

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