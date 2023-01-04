Пушилин рассказал о погибших во время разбора завалов ПТУ в Макеевке военных

Врио главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал удар по зданию ПТУ в Макеевке, в результате которого погибли 89 российских военных. По его словам, часть выживших военных погибли, когда помогали сослуживцам выбираться из разрушенного здания. Также господин Пушилин утверждает, что среди военных, находившихся в здании ПТУ, были мобилизованные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Пушилин

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Денис Пушилин

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Потом, когда прибыли сотрудники МЧС, они и им помогали спасать остальных. Помогали, рискуя жизнью. И какая-то часть из погибших — это те, кто погибли, когда возвращались спасать своих сослуживцев»,— написал Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Господин Пушилин добавил, что офицеры полка, «также из числа мобилизованных», помогали с разбором завалов. «К сожалению, среди них тоже есть и раненые, и погибшие. Заместитель командира полка, увы, погиб»,— добавил он.

1 января замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в новогоднюю ночь Украина нанесла ракетный удар HIMARS по зданию ПТУ в Макеевке, когда мобилизованные сидели за праздничным столом. На следующий день информацию подтвердили в Минобороны России. Тогда в ведомстве не уточняли, были ли среди военных мобилизованные. Изначально сообщалось о 63 погибших, позже это число выросло до 89 человек. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщал, что среди погибших есть жители региона.

О том, что происходит на 315-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко