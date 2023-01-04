Пластика расширила спрос

В России восстановился спрос на пластическую хирургию. Как рассказали “Ъ FM” участники рынка, по итогам 2022 года выручка просела незначительно — примерно на 10% относительно показателей 2021-го. Количество клиентов у некоторых клиник за год почти не изменилось. Но привлекать новых приходится большим количеством скидок и акций. В то же время из-за проблем с поставками силиконовых имплантов из Европы и США заметно изменились цены и сроки ожидания операций. Об этом — Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эдди Опп, Коммерсантъ Фото: Эдди Опп, Коммерсантъ

В минувшем году от планов увеличить грудь или исправить нос россияне массово отказывались дважды. Спрос на пластическую хирургию в России падал в некоторых клиниках до 50% сначала после 24 февраля, а затем, когда была объявлена частичная мобилизация. Впрочем, на выручке это почти не сказалось: год к году у участников рынка она снизилась не более чем на 15%.

Правда, чтобы удержать клиентов, предоставлять скидки теперь приходится чаще, говорит пластический хирург клиники «Медлаз», доктор медицинский наук Игорь Короткий: «Когда составляется план мероприятий, администратор расписывает клиенту, сколько стоит, например, пластика верхних век, имплантация гликолевых нитей, филеры. Потом мы беседуем с пациентом. Бывает так, что он не может уложиться в бюджет. Тогда хирург снижает количество процедур, объем или же просто делаем все по меньшей стоимости. Раньше выбор имплантов был больше, теперь он сократился достаточно существенно. Допустим, одного размера нет, есть другой».

Производители самых популярных имплантов — например, американских брендов Mentor и Allergan — контакты с российским рынком разорвали. Их товар везут через Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты, но выходит на 100-150 тыс. руб. дороже.

Переходить на более дешевые импланты из Кореи или даже Бразилии большинство врачей не берутся. А вот азиатские аппараты, например, для липосакции уже приходят на смену европейским и американским. Ведь их техобслуживание и ремонт превратились в квест, и весьма дорогостоящий, делится опытом главврач клиники Art Plastic Тигран Алексанян: «Мы купили аппарат для липосакции Medtronic, будучи на гарантии, он сломался, ручка сломалась, а производитель сказал, что не будет выходит на связь с нашим дистрибутором. Я нашел инженера, который занимается беспилотниками, он установил какой-то моторчик, переделал, и все работает.

Эндоскопические стойки у нас тоже все импортные. Есть, конечно, казанские какие-то, но качество, сами понимаете, как Lada и Mercedes. У меня наркозные аппараты немецкие — Drger, у нас есть специалисты, делаем ТО каждые шесть месяцев. Мастера тоже находят детали какими-то своими путями, привозят. Понятно, что сейчас все это стоит гораздо дороже».

Структура спроса, отмечают пластические хирурги, осталась прежней. Здесь, скорее, сказывается сезонность: осенью и зимой популярны рино- и блефаропластика (то есть подтяжка век), грудь увеличивают круглогодично. Многие клиенты отказываются от операций с использованием имплантов в пользу более доступного липолифтинга. В этом случае вместо силикона используется собственный жир пациента. Еще один тренд — отток мужской аудитории, говорит доцент курса пластической хирургии МОНИКИ имени Владимирского, кандидат медицинских наук Виктория Андреева: «Мужчин стало меньше на 10-15%. Это примерно плюс/минус год в год. В рамках развития профессии я вижу, что большой процент пациентов в моей практике стали интересоваться липоскульптурой тела».

Снижение внутреннего спроса отчасти компенсировали клиенты из-за рубежа. Весной резкая девальвация рубля сделала российскую эстетическую хирургию для них вдвое дешевле. После стабилизации курса иностранцев меньше не стало, но появился серьезный конкурент, отмечает пластический хирург высшей категории Юрий Иншаков: «Пациентки, которые живут в шенгенской зоне, стали чаще выбирать Турцию, по сравнению с Москвой, где цены дешевле на порядок. Заметно снижение спроса в дорогом сегменте, а в экономе, где цены демпингуют молодые хирурги, наоборот, растет. Третий фактор – очень много аппаратной хирургии, липосакции уже практически механизированные, тут хирурги идут в хвосте у техники. Конкуренция продаж этих аппаратов растет, корейские и китайские — в три-четыре раза дешевле, чем, допустим, немецкие или американские».

В 2023 году, допускают пластические хирурги, дефицит материалов может обостриться. Расходовать нити уже стали экономнее. А недостающие размеры и формы имплантов клиентам предлагают оформить под заказ. Те, что есть в наличии, в некоторых клиниках советуют забронировать и вплоть до самой операции хранить дома.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова