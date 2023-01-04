Пригожин рассказал о смерти военкора ФАН Кирилла Романовского

Умер военный корреспондент РИА ФАН Кирилл Романовский. Об этом сообщил бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Причины смерти не уточняются. Военкор Александр Коц позже сообщил, что у господина Романовского была опухоль мозга. В августе господин Романовский перенес операцию на мозге, писал журналист Аббас Джум.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Романовский

Фото: Социальные сети Кирилла Романовского Кирилл Романовский

Фото: Социальные сети Кирилла Романовского

«Кирилл Романовский — величайший военкор, мой товарищ, который сделал очень многое для нашей страны»,— сказал Евгений Пригожин. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Аббаса Джума.

Кирилла Романовского связывали с убийством российского журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева в 2018 году в ЦАР. По данным центра «Досье» Михаила Ходорковского (признан иностранным агентом в России), господин Романовский познакомил господина Расторгуева с человеком по имени Мартин, который должен был оказывать журналистам содействие, но заманил их в ловушку наемников. По версии центра, за журналистами была установлена слежка, а убийство было спланировано и исполнено профессионалами. После прибытия в ЦАР и до момента убийства за съемочной группой «вели слежку» сотрудники местной жандармерии, действия которых координировали граждане России, связанные с «ЧВК Вагнера».

Олеся Павленко