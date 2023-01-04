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обновлено 16:23

Два последних дивизиона из Тюмени с мобилизованными прикамцами отправляются в зону СВО

Сегодня на железнодорожном вокзале в Тюмени состоялась отправка в зону спецоперации воинской части, укомплектованной в том числе мобилизованными из Пермского края. Отправка еще одного дивизиона, в состав которого частично вошли военнослужащие прикамцы, состоится завтра, 5 января.

Известно, что бойцы будут проходить службу в населенных пунктах новых присоединенных территорий России.

Всего с начала мобилизации в зону спецоперации были направлены два батальона и два дивизиона из учебной части в Тюмени, а также три полка, в состав которых в том числе вошли военнослужащие прикамцы, из Еланской учебной части.

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