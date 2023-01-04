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Коммерсантъ FM
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Судно «Принцесса Арктики» загорелось в Мурманске

В порту Мурманска произошло возгорание на судне «Принцесса Арктики». По предварительным данным, причиной стали сварочные работы, которые велись в трюме, сообщает «Мурманский вестник».

Судно расположено на 22-м причале рыбного порта. На снимках в соцестях видно, что над рефрижератором поднимаются клубы дыма.

В региональном управлении МЧС России сообщили, что на судне находилось семь человек, из них шесть эвакуировались самостоятельно, одного человека спасли. Сообщение о возгорании поступило 14:25, пожарные ликвидировали открытое горение в 15:37, предварительная площадь возгорания — 3 кв. м, также сообщили в управлении МЧС. На месте работают девять единиц техники и 28 человек.

Портом приписки рефрижератора «Принцесса Арктики» является Мурманск. Судно принадлежит компании «Арктик Шиппинг», сообщает «СеверПост.ру».

Мария Федотова

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