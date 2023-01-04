Актеры «Ромео и Джульетты» 1968 года подали иск к Paramount Pictures из-за обнаженных сцен

Актеры Оливия Хасси и Леонард Уайтинг, которые исполнили главные роли в фильме «Ромео и Джульетта» 1968 года, подали иск к компании Paramount Pictures. Актеры утверждают, что их заставили сняться обнаженными в одной из сцен фильма, хотя в тот момент они были несовершеннолетними. Об этом сообщил журнал Variety.

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Актеры настаивают, что они подвергались эмоциональному давлению и стрессу в течение 55 лет с момента выхода фильма. Они также утверждают, что не смогли получить другие роли после выхода картины. Согласно иску, они требуют от Paramount Pictures возместить моральный ущерб, который «превышает $500 млн». Точная сумма компенсации не приводится.

Во время съемок фильма Оливии Хасси было 15 лет, Леонарду Уайтингу — 16 лет. Актеры утверждают, что режиссер фильма Франко Дзеффирелли говорил им, что сцена выйдет без обнаженной натуры, однако такие сцены все-таки попали в фильм.

Иск подали в рамках временной отмены сроков давности для дел о сексуальном насилии, введенной в штате Калифорнии.

Фильм «Ромео и Джульетта» вышел в 1968 году. Картина получила четыре номинации на премию Оскар.

Олеся Павленко