В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму ожидаются дожди и сильный ветер порывами до 25 м/с. От этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Штормовое предупреждение на полуострове объявили на 5 и 6 января 2023 года. «В связи с прохождением холодного атмосферного фронта днем 5 января, в течение суток 6 января в Крыму ожидаются: дожди (6 января местами сильные), в горах со снегом, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра [скоростью] 15-20 м/с, порывы до 25 м/с»,— говорится в сообщении. Кроме того, в ближайшие дни в республике похолодает в ночное время до минус трех градусов.

Маргарита Синкевич

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