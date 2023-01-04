Стоимость строительства трамвайного депо в Верхней Пышме составит 1,7 млрд рублей

Стоимость строительства депо, которое будет обслуживать трамваи, курсирующие между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, составит более 1,7 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Депо планируют построить к июню 2023 года.

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Как писал ранее «Ъ-Урал», депо планируют строить в Верхней Пышме на ул. Петрова — между Успенским проспектом и ул. Сыромолотова. Положительное заключение госэкспертизы было получено в мае прошлого года. В конце 2022 года группа ВЭБ.РФ открыла финансирование проекта трамвайной ветки между, его общий объем составит 2,5 млрд руб. Сообщалось, что средства будут направлены на капитальные и операционные расходы по проекту, в том числе на закупку подвижного состава и покрытие расходов на строительство депо.

Напомним, трамваи «Львенок» между Екатеринбургом и Верхней Пышмой запустили в августе 2022 года. На строительство линии было направлено около 6 млрд. руб. Оценивалось, что ежедневно трамваем будут пользоваться около 11 тыс. человек, протяженность маршрута составляет 8,6 км.

Фотогалерея Города связали рельсами Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Трамваи «Львенок» вмещают до 155 человек Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Всего будет ходить восемь трамваев с интервалом в 20-30 минут. Ежедневный пассажиропоток составит 11 тыс. человек Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Водитель трамвая Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Ежедневный пассажиропоток составит 11 тыс. человек Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Стоимость проезда варьируется от 22 до 38,5 руб. Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Первый трамвай запустили в среду, 31 августа Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Одну из первых поездом совершили глава региона Евгений Куйвашев, мэр Алексей Орлов и бывший гендиректор УГМК Андрей Козицын Фото: Пресс-служба губернатора Свердловской области Первые лица приехали в Верхнюю Пышму из Екатеринбурга на трамвае Фото: Пресс-служба губернатора Свердловской области Конечная станция маршрута «Трамвайное кольцо» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 9 Трамваи «Львенок» вмещают до 155 человек Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Всего будет ходить восемь трамваев с интервалом в 20-30 минут. Ежедневный пассажиропоток составит 11 тыс. человек Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Водитель трамвая Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Ежедневный пассажиропоток составит 11 тыс. человек Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Стоимость проезда варьируется от 22 до 38,5 руб. Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Первый трамвай запустили в среду, 31 августа Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Одну из первых поездом совершили глава региона Евгений Куйвашев, мэр Алексей Орлов и бывший гендиректор УГМК Андрей Козицын Фото: Пресс-служба губернатора Свердловской области Первые лица приехали в Верхнюю Пышму из Екатеринбурга на трамвае Фото: Пресс-служба губернатора Свердловской области Конечная станция маршрута «Трамвайное кольцо» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Смотреть

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