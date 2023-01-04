Стоимость строительства трамвайного депо в Верхней Пышме составит 1,7 млрд рублей

Стоимость строительства депо, которое будет обслуживать трамваи, курсирующие между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, составит более 1,7 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Депо планируют построить к июню 2023 года.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
Как писал ранее «Ъ-Урал», депо планируют строить в Верхней Пышме на ул. Петрова — между Успенским проспектом и ул. Сыромолотова. Положительное заключение госэкспертизы было получено в мае прошлого года. В конце 2022 года группа ВЭБ.РФ открыла финансирование проекта трамвайной ветки между, его общий объем составит 2,5 млрд руб. Сообщалось, что средства будут направлены на капитальные и операционные расходы по проекту, в том числе на закупку подвижного состава и покрытие расходов на строительство депо.
Напомним, трамваи «Львенок» между Екатеринбургом и Верхней Пышмой запустили в августе 2022 года. На строительство линии было направлено около 6 млрд. руб. Оценивалось, что ежедневно трамваем будут пользоваться около 11 тыс. человек, протяженность маршрута составляет 8,6 км.