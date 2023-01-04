NYT: стоимость ракеты ПВО ВСУ в семь раз больше стоимости сбитого ей дрона ВС РФ

Беспилотники Shahed-136, стоящие на вооружении у ВС РФ, в семь раз дешевле ракет, которыми ВСУ сбивает эти БПЛА, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на главу украинской консалтинговой компании в военной сфере «Мольфар» Артема Старосека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полицейский осматривает части беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который украинские власти считают беспилотником-камикадзе иранского производства Shahed-136

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters Полицейский осматривает части беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который украинские власти считают беспилотником-камикадзе иранского производства Shahed-136

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Господин Старосек сообщил, что стоимость иранского беспилотника, который, по утверждению газеты, использует ВС РФ, может достигать $20 тыс., в то время как стоимость запуска ракеты класса «земля-воздух» может варьироваться от $140 тыс. для советского С-300 и до $500 тыс. для американского NASAM.

По оценке «Мольфар», с начала конфликта Россия выпустила по Украине около 600 беспилотников. По информации издания, несколько БПЛА ВСУ сбили с помощью огнестрельного оружия и зенитных орудий, но все чаще для этой цели Украина использует ракеты, выпущенные с воздуха или с земли, поскольку ВС РФ увеличили количество ночных атак беспилотников. Согласно данным «Мольфар» на 7 ноября, ВСУ сбили 82% запущенных на территорию Украины беспилотников.

Официальные лица Украины считают, что Иран продает России беспилотники Mohajer-6 и Shahed-136. В иранском МИДе признали факт поставки дронов в Россию за несколько месяцев до начала боевых действий. 12 декабря Евросоюз ввел санкции против Ирана из-за военной поддержки России.

О том, что происходит на 315-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов