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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 55 лет управляющему директору ООО «Ренессанс Брокер» Игорю Каменскому

Игорь Каменской

Игорь Каменской

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Игорь Каменской

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Его поздравляет заслуженная артистка России Алёна Свиридова:

— Дорогой Игорь! Мне очень приятно поздравить тебя с днем рождения, понимая, как давно мы знакомы! Желаю никогда не терять присущего тебе оптимизма и чувства юмора, а также умения все делать на самом высоком уровне, за что бы ты ни брался. Надеюсь, мы вместе сделаем еще парочку хороших песен! Удачи и здоровья тебе и всем, кого ты любишь.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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