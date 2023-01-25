Сегодня исполняется 55 лет управляющему директору ООО «Ренессанс Брокер» Игорю Каменскому

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Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Игорь Каменской

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Его поздравляет заслуженная артистка России Алёна Свиридова:

— Дорогой Игорь! Мне очень приятно поздравить тебя с днем рождения, понимая, как давно мы знакомы! Желаю никогда не терять присущего тебе оптимизма и чувства юмора, а также умения все делать на самом высоком уровне, за что бы ты ни брался. Надеюсь, мы вместе сделаем еще парочку хороших песен! Удачи и здоровья тебе и всем, кого ты любишь.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»