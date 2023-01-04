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Коммерсантъ FM
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Yomiuri: экс-главу МИД КНДР и еще пятерых дипломатов казнили из-за опасения их побега

Бывшего главу МИД Северной Кореи Ли Ён Хо и еще пятерых северокорейских дипломатов могли казнить в 2022 году. Об этом сообщила японская газета Yomiuri со ссылкой на информированные источники в КНДР. По данным издания, так власти Северной Кореи хотят исключить возможность побега дипломатов из КНДР.

По словам источников, дипломатов казнили летом или осенью. С 2003 по 2007 год Ли Ён Хо был послом КНДР в Великобритании. По версии источников газеты, другие казненные дипломаты работали вместе с Ён Хо в британском посольстве. Власти Южной Кореи заявили агентству Yonhup, что они проверят информацию о казнях по своим каналам.

Ли Ён Хо возглавлял МИД КНДР с 2016 по 2020 год. В 2011 году он представлял КНДР на шестисторонних переговорах по ядерной программе Северной Кореи. Дипломат также участвовал в консультациях с США в период президентства Дональда Трампа.

В 2022 году КНДР стали чаще проводить ядерные испытания. 9 сентября 2022 года после очередных испытаний Ким Чен Ын провозгласил Северную Корею ядерной державой.

Анастасия Ларина

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