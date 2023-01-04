В Госдуме предложили сделать новогоднюю стипендию студентам по аналогии с 13-й зарплатой

Депутат Госдумы Александр Мажуга полагает, что новогоднюю стипендию студентам можно выплачивать по аналогии с 13-й зарплатой. По его словам, многие российские вузы уже используют эту практику.

13-ая зарплата или премия в конце года — дополнительная выплата в конце декабря, которая обычно соответствует месячной зарплате работника. Ее могут выплачивать в несколько частей.

«Размер стипендии варьируется…По аналогии с 13-й зарплатой можно пойти, в размере одной стипендии. Вузы обладают в этом вопросе автономией... многие университеты так и делают — они к концу году делают 13-ю стипендию. Мне кажется, это правильно, хорошая инициатива, но вузы сейчас это могут делать в рамках своих компетенций»,— сказал депутат «РИА Новости».

По данным на сайте Минобрнауки, минимальный размер государственной академической стипендии для учащихся вузов в 2022 году — 1755 руб., социальной стипендии — 2634 руб.

По данным исследования Skillbox и VK, треть российских студентов живет на 10 тыс. рублей в месяц. Общее количество студентов в российских вузах на начало 2021/2022 учебного года составило около 4,22 млн человек, говорил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В Минобрнауки предлагали давать стипендии студентам за помощь в развитии патриотизма.

Анастасия Ларина