«Чебурашка» собрал 1 млрд рублей за первые три дня проката

Сборы российского фильма «Чебурашка» за первые три дня проката с учетом предпродаж на 4 января составили 1,063 млрд руб., следует из данных информационной системы сведений о показах фильма в кинотеатрах ЕАИС. Фильм стал лидером российского кинопроката.

«Чебурашка» вышел в прокат 1 января. В премьерный день кассовые сборы фильма составили 225 млн руб., в первый уикенд — 982 млн руб. Предпродажи на 4 января достигли 85,8 млн руб.

Режиссером «Чебурашки» стал Дмитрий Дьяченко. Главные роли в фильме исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Полина Максимова. Согласно сюжету, Чебурашка — «зверек из далекой апельсиновой страны», который оказывается в приморском городе.

О фильме — в материале «Ъ» «Ушной промысел».

Олеся Павленко