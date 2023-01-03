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Коммерсантъ FM
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«Чебурашка» собрал 1 млрд рублей за первые три дня проката

Сборы российского фильма «Чебурашка» за первые три дня проката с учетом предпродаж на 4 января составили 1,063 млрд руб., следует из данных информационной системы сведений о показах фильма в кинотеатрах ЕАИС. Фильм стал лидером российского кинопроката.

«Чебурашка» вышел в прокат 1 января. В премьерный день кассовые сборы фильма составили 225 млн руб., в первый уикенд — 982 млн руб. Предпродажи на 4 января достигли 85,8 млн руб.

Режиссером «Чебурашки» стал Дмитрий Дьяченко. Главные роли в фильме исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Полина Максимова. Согласно сюжету, Чебурашка — «зверек из далекой апельсиновой страны», который оказывается в приморском городе.

О фильме — в материале «Ъ» «Ушной промысел».

Олеся Павленко

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