The Times of Israel: Блинкен попросил Коэна передать послание Лаврову

Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил главу МИД Израиля Эли Коэна передать послание министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время телефонного разговора. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на дипломатический источник.

2 января прошли первые телефонные переговоры Энтони Блинкена и Эли Коэна. По информации газеты, во время разговора господин Блинкен попросил передать послание для Сергея Лаврова. Источник отказался сообщить содержание послания.

Кроме этого, по информации The Times of Israel, МИД Израиля запрашивал разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой днем 3 января накануне переговоров Эли Коэна с Сергеем Лавровым. Киев отрицает, что получил его, пишет издание.

Сегодня, 3 января, прошли первые телефонные переговоры Эли Коэна и Сергея Лаврова. Стороны сообщали, что обсуждали отношения России и Израиля, ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке. Также господин Лавров рассказал господину Коэну о ходе военной операции на Украине. В свою очередь, МИД Израиля и Госдепартамент США не сообщали об обсуждении военного конфликта во время переговоров Энтони Блинкена и Эли Коэна 2 января.

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Олеся Павленко