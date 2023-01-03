Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новый глава МИД Израиля Коэн созвонился с Лавровым

Новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил, что провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. По его словам, господин Лавров позвонил ему, чтобы поздравить со вступлением в должность. Министры обсудили двусторонние отношения и региональные проблемы. В МИД РФ разговор пока не комментировали.

«Я завершил сейчас разговор с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который позвонил мне, чтобы поздравить меня со вступлением в должность. Мы обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов, а также отношения между странами»,— написал господин Коэн в Twitter. Других подробностей разговора не приводится.

Новое правительство Израля было утверждено 29 декабря, его возглавил лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху. В правительство вошли представители крайне правых и ультраортодоксальных партий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Правительство Израиля ушло направо».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...