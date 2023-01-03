Новый глава МИД Израиля Коэн созвонился с Лавровым

Новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил, что провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. По его словам, господин Лавров позвонил ему, чтобы поздравить со вступлением в должность. Министры обсудили двусторонние отношения и региональные проблемы. В МИД РФ разговор пока не комментировали.

«Я завершил сейчас разговор с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который позвонил мне, чтобы поздравить меня со вступлением в должность. Мы обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов, а также отношения между странами»,— написал господин Коэн в Twitter. Других подробностей разговора не приводится.

Новое правительство Израля было утверждено 29 декабря, его возглавил лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху. В правительство вошли представители крайне правых и ультраортодоксальных партий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Правительство Израиля ушло направо».