Армянская Fly Arna с 21 января начнет полеты в Шереметьево

Армянская национальная авиакомпания Fly Arna с 21 января начнет выполнять прямые рейсы в московский аэропорт Шереметьево. Перевозчик будет летать из международного аэропорта Звартноц в Ереване четыре рейса в неделю, сообщили «РИА Новости» в компании.

«С открытием новых прямых рейсов в Шереметьево после полетов в Домодедово и в Сочи мы даем нашим пассажирам возможность путешествовать в Москву удобнее и дешевле»,— заявил пресс-секретарь Fly Arna Гаяне Антонян.

Армянский национальный авиаперевозчик Fly Arna был создан в июле 2021 года в рамках соглашения между Фондом национальных интересов Армении (ANIF). Авиакомпания считается бюджетной и базируется в ереванском аэропорту Звартноц. С 23 сентября она запустила прямые рейсы в Сочи.

Лаура Кеффер