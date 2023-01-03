Пассажиропоток ярославского аэропорта упал в 2022 году на 18%

В Ярославской области услугами аэропорта «Туношна» в 2022 году воспользовались 80,2 тыс. человек, что на 18,4 тыс. меньше, чем в 2021 году. Падение показателей связано с временным ограничением полетов на юг России. Об этом сообщает ТАСС.

«Несмотря на временные ограничения ярославский аэропорт показал хорошую статистику за год. Мы продолжим работать над расширением маршрутной сети аэропорта, чтобы жители области могли путешествовать с максимальными удобствами»,— пояснили в пресс-службе регионального департамента транспорта.

Сейчас из Ярославля можно улететь в Архангельск, Казань, Минеральные Воды, Сочи и Санкт-Петербург. «Ъ-Ярославль» сообщал, что об отмене перелетов в аэропорты юга России было объявлено 24 февраля из-за проведения специальной военной операции на Украине. Режим временного ограничения на полеты касается перелетов в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Алла Чижова

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