Минобрнауки получило почти 300 заявок из 44 стран на конкурс по программе мегагрантов

В 2022 году на конкурс Минборнауки РФ по программе мегагрантов поступило 293 заявок из 44 стран, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на встрече с президентом Владимиром Путиным. В прошлом году прошел девятый конкурс, в рамках него в России готовят научные кадры при участии иностранных специалистов.

«Все-таки востребованность конкурса еще раз подтвердила открытость к научному сотрудничеству: 293 заявки из 44 стран. В итоге мы отобрали 30 победителей из 18 стран»,— рассказал Фальков, которого цитирует пресс-служба Кремля. По словам министра, все участники выразили готовность работать в России, и сейчас в 13 регионах создают «подобные лаборатории, программы».

В июне Минобрнауки объявило, что все российские вузы были исключены из Болонского процесса. Российские власти решили отказаться от Болонской системы (которая подразумевает разделение учебного процесса на четыре года бакалавриата и два года магистратуры) и создать свою собственную. Планировалось, что она заработает с 2023 года.

Подробнее о разрабатываемой системе — в материале «Ъ» «Бесконечный Болонский процесс» .

Лаура Кеффер