Семь человек в Удмуртии подозреваются в хищении сбережений у пенсионеров

В Удмуртии полицейские пресекли деятельность аферистов, похищавших сбережения пенсионеров под предлогом установки фильтров для воды, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Злоумышленники обходили квартиры и представлялись работниками «Иж-водоканала», предъявляя поддельные удостоверения. Они заявляли пожилым гражданам, что из кранов течет техническая, непригодная для питья вода. Для ее очистки якобы необходимо установить фильтры. Затем они осуществляли монтаж систем очистки воды, при этом стоимость оборудования завышалась в несколько раз.

Сотрудниками Межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Удмуртии задержаны семеро подозреваемых в мошенничестве.

«Следователем СЧ СУ МВД по Удмуртии возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, которые соединены в одно производство. Проведено десять обысков, в ходе которых изъяты кассовый аппарат, сотовые телефоны, ноутбуки, банковские карты, а также фильтрующие элементы, фурнитура и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мероприятия проводились при участии Росгвардии.

«В настоящее время четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Троим — подписка о невыезде и надлежащем поведении»,— добавила Ирина Волк.