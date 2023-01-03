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Коммерсантъ FM
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Hurriyet: передача Медведчука при обмене пленными прошла в Анкаре

Передача пяти командиров батальона «Азов» (запрещен в России) и украинского политика Виктора Медведчука в рамках обмена пленными в сентябре прошла в аэропорту Анкары, сообщает Hurriyet со ссылкой на источники. По их словам, инициатором обмена была Россия.

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

Фото: СБУ

Виктор Медведчук

Фото: СБУ

По данным газеты, переговоры об обмене провели в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции (МИТ) в Анкаре. Российская сторона также выдвинула условие о том, чтобы командиры батальона «Азов» остались в Турции, и Украина его приняла, рассказали собеседники издания.

В день обмена самолеты из России и Украины «один за другим» приземлялись в аэропорту Анкары Эсенбога. В украинском самолете был господин Медведчук, на российском доставили командиров «Азова». После приземления представители Украины в присутствии сотрудников турецкой разведки поднялись на борт российского самолета, а российские — на украинский. Обмен прошел без проблем, отмечает Hurriyet.

Виктор Медведчук называл себя кумом российского президента Владимира Путина. Он был депутатом Верховной рады и главой украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». На Украине господину Медведчуку грозило до 15 лет лишения свободы за госизмену. Он находился под домашним арестом с мая 2021 года, в феврале ему удалось бежать, а в апреле он был вновь задержан. Его передали России в обмен на украинских военных 22 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что возвращенные командиры «Азова» до конца вооруженного конфликта будут жить в Турции. Среди обменянных были также британцы Эйден Эслин и Шон Пиннер, а также марокканец Брагим Саадун, которых в ДНР приговорили к смертной казни за наемничество. Известно, что обмен прошел также при участии Саудовской Аравии.

Лаура Кеффер

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