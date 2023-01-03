Должники в Башкирии выплатили в 2022 году более 1 млрд рублей исполнительского сбора

Судебные приставы Башкирии в прошлом году взыскали с должников более 1 млрд руб. исполнительского сбора. Средства поступили в федеральный бюджет, сообщили в пресс-службе республиканского УФССП.

Исполнительский сбор начисляется, если должник вовремя не оплатил задолженность по исполнительному производству. Сумма сбора установлена в размере 7% от подлежащей взысканию задолженности, а в случае неисполнения документа неимущественного характера – в размере 5 тыс. руб. с физлица, 50 тыс. руб. – с организации.

Влада Шипилова

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