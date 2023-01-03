В Челябинской области остается менее 900 больных коронавирусом

За прошедший день в Челябинской области по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписали 69 человек. На лечении остается 891 пациент, сообщают в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Продолжает снижаться суточная заболеваемость коронавирусом. Вчера в регионе выявили 50 случаев заражения (61 днем ранее), в том числе один — среди школьников. За сутки от последствий болезни умерли два человека.

С начала пандемии в Челябинской области провели 8,06 млн исследований, по их результатам подтвердили 396,5 тыс. случаев COVID-19.