Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За год цены в ресторанах в среднем поднялись на 20%

Цены на блюда в российских ресторанах за прошедший год выросли в среднем на 20%, сообщил председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. По его словам, цены почти не менялись в сегменте фастфуда.

Он рассказал «РИА Новости», что в ресторанах сети «Мясо&Рыба» цены в среднем увеличились на 8%, в сети «Якитория» — на 7%. «Цены на блюда поднялись в среднем на 20%, но у кого-то вообще не поднялись, как, например на фастфудах»,— сказал господин Миронов.

По данным Focus Technologies, в январе—ноябре в Москве посещаемость заведений быстрого питания, включая точки на фудкортах, выросла на 3% год к году, а их обороты за счет роста среднего чека увеличились на 16%. По оценкам «Чек Индекса», заведения фастфуда нарастили число чеков в офлайне и онлайне на 18%, а обороты — на 22%.

Подробности — в материале «Ъ» «Москвичи заказывают бургеры».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...