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Коммерсантъ FM
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Депутат Иванов предложил сократить новогодние праздники

Новогодние праздники необходимо сократить, чтобы «распределять выходные равномерно», считает депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов. Он утверждает, что сокращать майские праздники не надо, потому что люди занимаются посевной, и в этом случае количество выходных, «наверное, все-таки приносит пользу».

«Надо распределять выходные равномерно для того, чтобы люди не неделями отдыхали и не понимали, чем заняться и уже от безделья что-то делали, а действительно распределить рационально, для того чтобы было по три дня выходных, но тем не менее за три дня активного отдыха было бы всем хорошо… Надо все-таки новогодние праздники урезать и сделать их меньше»,— заявил он «РИА Новости».

В 2023 году у россиян будут праздничные нерабочие дни с 1 по 8 января, с 23 по 26 февраля, 8 марта, с 29 мая по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня, а также с 4 по 6 ноября.

Лаура Кеффер

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