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Коммерсантъ FM
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Российская шахматистка Александра Костенюк будет выступать за сборную Швейцарии

Шахматистка из России Александра Костенюк с 1 января 2024 года будет представлять сборную Швейцарии, говорится в сообщении пресс-службы швейцарской федерации шахмат. Из-за санкций в отношении федерации шахмат России шахматистка выступала под флагом Международной шахматной федерации (FIDE).

Александра Костенюк получила швейцарский паспорт из-за предыдущего брака. Шахматистка не будет играть за швейцарскую сборную в 2023 году потому, что в таком случае Федерации шахмат Швейцарии пришлось бы выплатить федерации шахмат России комиссию за перевод в размере $10 тыс. После двух лет выплата этой комиссии не требуется.

В августе Международная шахматная федерация признала Александру Костенюк игроком года. В 2021 году Костенюк стала победительницей Кубка мира среди женщин, а также чемпионкой мира по быстрым шахматам. Кроме того, она заняла второе место на чемпионате мира по блицу.

Анастасия Ларина

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