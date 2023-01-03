Корреспондент Bild Бьерн Штритцель получил осколочное ранение на Украине

Корреспондент Bild Бьерн Штритцель, освещающий вооруженный конфликт на Украине, получил осколочное ранение в результате обстрела. Как сообщил в Twitter главный редактор издания Йоханнес Бойе, травма журналиста «не очень серьезная», и сейчас он находится «в безопасности (насколько это возможно)».

Бьерн Штритцель выразил в Twitter благодарность за слова поддержки и написал, что взрыв произошел, когда он обедал. Потом последовали еще два взрыва. Журналист сообщил, что получил порез на лбу, вероятно, осколком стекла. Он добавил, что обломков снаряда не видел, поэтому не может точно сказать, чем именно наносился удар. Журналист предположил, что это были ракеты или дроны-камикадзе.

Где именно немецкий журналист получил ранение, не сообщается. 1 января он написал, что встречал Новый год вместе с солдатами вооруженных сил Украины на линии соприкосновения. Бьерн Штритцель работает в горячих точках, получил известность благодаря своим материалами про «Исламское государство» (в РФ признана террористической организацией и запрещена).

Анастасия Ларина