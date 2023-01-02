Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили до 3 января

ГУ МЧС по Свердловской области продлило штормовое предупреждение из-за сильного снега до 3 января, сообщили в пресс-службе ведомства. Спасатели рекомендуют не оставлять открытыми окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия.

Находясь на улице, следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях. Автомобилистам советуют ограничить скорость движения.

Напомним, в ближайшие дни в Свердловской области ожидается похолодание до -30 градусов.

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