В Екатеринбурге ожидаются снегопады и сильный ветер

К вечеру понедельника, 2 января, в Екатеринбурге начнется снегопад и сильный ветер с порывами до 13 м/с, сообщает уральский Гидрометцентр. Температура воздуха в городе составит -6°…-8°. Снегопады прогнозируются до 4 января. Кроме того, к среде похолодает до -21°.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В целом в Свердловской области днем в понедельник, 2 января, температура воздуха днем составит -5°…-10°, на севере -15°…-20°. В отдельных районах изморозь, метель, на дорогах снежные заносы. Ветер западной четверти 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

Во вторник, 3 января, температура ночью составит -14°…-19°, при прояснении — -24°…-29°. Днем ожидается -10°…-15°, в горах и низинах — -20°…-25°. Местами небольшой снег. Ветер западной четверти с переходом на восточную 3-8 м/с.

В среду, 4 января, ночью температура воздуха составит -19°…-24°, при прояснении — до -30°. Днем ожидается -14°…-19°, в горах и низинах — до -24°. Местами небольшой снег. Ветер западной четверти 3-8 м/с.

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