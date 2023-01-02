Краевое управление ФССП может возглавить бывший главный пристав Чеченской Республики

Как стало известно «Ъ-Прикамье», новым руководителем главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю может быть назначен Абдул Алаудинов, ранее занимавший аналогичный пост в управлении ФССП по Чеченской Республике. Ожидается, что к работе в новой должности господин Алаудинов приступит с понедельника, 9 января. Прежний руководитель пермского управления судебных приставов Сергей Неведомский, по данным источника, знакомого с ситуацией, уже попрощался с коллективом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Чечня Сегодня» Фото: ИА «Чечня Сегодня»

В ГУ ФССП по Пермскому краю эту информацию не комментируют. В пресс-службе управления сообщили, что господин Неведомский сейчас находится в отпуске.

Сергей Неведомский работает в ФССП РФ с 2000 года. В августе 2019-го года был назначен и. о. руководителя УФССП по Пермскому краю, когда прежний главный судебный пристав региона Игорь Кожевников был задержан по обвинению в получении взяток. В мае 2020 года господин Неведомский был утвержден в должности и стал полноценным руководителем ведомства. В августе 2022 года краевое УФССП получило статус главного управления, и Сергей Неведомский в связи с реорганизацией стал врио руководителя ведомства.

Абдул Алаудинов родился в 1978 году в Чеченской Республике. Окончил юридический факультет Чеченского государственного университета. Трудовую деятельность в органах юстиции начал в 2002 году ведущим специалистом Управления Министерства юстиции РФ по Чеченской Республике. В 2005 году поступил на должность ведущего специалиста отдела организации дознания и административной практики республиканского УФССП. В мае того же года был назначен руководителем отдела, а в 2008 году стал заместителем руководителя управления. С 2010-го по 2014 год возглавлял региональное Управление Министерства юстиции РФ. С 2014-го по 2015 год был главой администрации Урус-Мартановского муниципального района республики. В ноябре 2015 года Абдул Алаудинов был назначен и. о. руководителя чеченского УФССП — главного судебного пристава Чеченской Республики. В феврале он был утвержден в этой должности и занимал ее до ноября 2021 года. По данным kartoteka.ru, господин Алаудинов в настоящий момент является также председателем Федерации рукопашного боя Чеченской Республики, регионального отделения Российского военно-исторического общества и реготделения Ассоциация юристов России.