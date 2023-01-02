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Коммерсантъ FM
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Музеи подготовились к выходным

Какие необычные выставки и шоу организовали столичные площадки

Музеи возвращаются к допандемическим показателям. Как заявляют московские власти, посещаемость выставок в 2022 году увеличилась на 55%. Так, в Пушкинском музее побывало около 1,2 млн человек — на 60% больше, чем в 2021-м. О росте популярности экспозиций сообщили и другие столичные культурные площадки, в том числе Музей космонавтики и Центр толерантности. Они рассчитывают на всплеск интереса и к новым программам, которые подготовили специально к январским праздникам.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

“Ъ FM” узнал, какие необычные шоу будут проходить в выставочных залах в ближайшие дни:

Дом культуры ГЭС-2: «На выставочную программу "Настройки-3" можно попасть совершенно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись. Она проходит в семи разных павильонах. Это проект, который соединяет искусство, архитектуру и музыку Бетховена, Штрауса, Вагнера. Есть специальный медиаторский тур "В резонансе", отдельная программа в Центре художественного производства "Своды", новогодние мастер-классы. У нас впервые открыта территория рощи. Люди могут увидеть работу итальянского художника и скульптора Джузеппе Пеноне "Пространство света", а также "Большая глина №4". Кроме того, пройдет музыкальный фестиваль Pianissimo. Выступят мировые звезды, совсем юные пианисты. Билеты стоят около 1 тыс. руб.»

Парк «Зарядье»: «Мы делаем такую выставку-нонсенс. Наш куратор Никита Никитский сказал, мол, давайте нарисуем Алису с помощью нейросетей, которые обучим технике художника, который ее никогда бы не написал. Нейросеть нарисовала. "Алиса в нейроцарстве" — настоящее путешествие по цифровым мирам. Зона чаепития Алис, Безумного Шляпника, где мы показываем английский цилиндр XIX века, рассказываем, почему Шляпник был безумен, историю производства шляп. Зона Льюиса Кэрролла, в которой позволим посетителям самим сочинить сказку и посмотреть, полистать старые книги на наших мультимедийных экранах. Билет за 350 руб. включает в себя не только посещение выставки, но и самого старого английского двора».

Музей космонавтики: «Выставка о легендарном космонавте, дважды Герое Советского Союза Владимире Джанибекове, называется "Эффект Джанибекова". На ней представлены его личные вещи, большинство из которых экспонируется впервые. Выставка "Мечты и реальность" — о космической живописи и графике. Также у нас открыта экспозиция, посвященная 30-летию полета космонавта Сергея Васильевича Авдеева — Героя России, рекордсмена по пребыванию на станции "Мир". Она отражает период 90-х. У нас единый билет на все. Полный стоит 350 руб., льготный — 210 руб. В праздничные дни также проходит новогодний спектакль "Маленький принц", билеты остались от 1,8 тыс. руб.»

Еврейский музей и центр толерантности: «Зимние каникулы в музее полностью посвящены теме авангарда. Это прослеживается буквально во всем: и в тематических экскурсиях, и в программах детского центра, и в лекциях, и в кинопоказах. У нас продолжит работать выставка-блокбастер, которая называется "Мир как беспредметность", посвященная русскому авангарду, борьбе двух школ — Малевича и Шагала. К ней был создан специальный проект "Я — Малевич", позволяющий посетителям посмотреть глазами разных художников на все непростые события, на всю драматургию этой истории, которой уже 100 лет».

Внимания заслуживают и несколько выставок в одном из крупнейших музеев Москвы, говорит арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич: «Во время новогодних праздников можно сходить в Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке. Здесь давно не было интересных выставок, а сейчас сразу два, можно сказать, блокбастера — две персональные экспозиции.

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Первая — с живописными работами Игоря Грабаря, одного из основоположников русского импрессионизма, более 100 картин. Надо отметить, что в 1910-е годы Грабарь был директором Третьяковской галереи и много способствовал ее развитию. Там же проходит выставка архитектора Алексея Щусева, который построил Мавзолей. В ее основу легли 200 недавно приобретенных листов — рисунки проекта Марфо-Мариинской обители и Казанского вокзала. Щусев был директором Третьяковки с 1926 по 1928 год.

И я бы еще отметил экспозиции в небольших залах, в которых принимали участие студенты ГИТИСа. Это "Щелкунчик. От сказки к балету" в залах РОСИЗО в Петроверигском переулке, а также выставка в Доме-музее Станиславского, посвященная постановке "Синяя птица", под названием "5 комнат". Обе оформлены студентами-сценографами и представляют взгляд на традиционную музейную экспозицию, как бы вторжение в нее театральных художников».

Оборот столичных музеев, по данным мэрии, за год вырос на 60%. Выручка культурных площадок составила около 8 млрд руб.

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Анна Маргулис

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