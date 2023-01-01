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Коммерсантъ FM
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Праздники проходят квест

Как россияне собираются провести длинные выходные

Москвичи стали чаще рассматривать в качестве варианта досуга на новогодние праздники квесты и иммерсивные спектакли. Как рассказали участники рынка, интерес к этому виду развлечений клиенты стали активно проявлять еще в декабре. При этом, по данным «Яндекс Афиши», количество заказов на иммерсивные спектакли выросло почти на 45% по сравнению с 2021 годом. А вот средний чек, напротив, снизился на четверть и составил 5,5 тыс. руб. Тем не менее многие компании отмечают, что готовятся заработать за восемь дней столько же, сколько за полный месяц. С подробностями — Иван Хорушевский.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Салаты съедены, новогодние фильмы пересмотрены, поэтому москвичи начали искать более активные развлечения. И квесты, и иммерсивные спектакли оказались как никогда кстати. Как рассказывают собеседники “Ъ FM”, такие варианты времяпрепровождения стали пользоваться наибольшим спросом и даже превзошли ожидания представителей индустрии. Рынок растет, поэтому и средний чек становится больше, говорит главный редактор рейтингового агентства «Гильдия квестов» Александра Пухова:

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«Популярны квесты с актерами, растет средний чек. Это в среднем больше на 1,5-2 тыс. руб., чем игра без актера. На январские выходные начали бронировать уже в начале декабря. Люди посетят столько же игр, сколько в среднем, например, за декабрь. Из квестов с актерами большей популярностью пользуются "Прятки в Алькатрасе", "Проклятие монахини", Dead Inside. Без актеров — "Семейка Адамс" и "Приключения в гробнице мумии". У людей все больше желания играть большими компаниями по 5-20 человек. Игра может стоить от 4 тыс. руб. и до 20-30 тыс. руб. Рынок растет».

По данным «Яндекс Афиши», средний чек на прохождение квеста составил больше 4,5 тыс. руб. В топ вошли «Заброшенное метро», «Гравити Фолз» и «Лавка древностей». Кроме того, еще одним трендом на новогодние праздники стали онлайн-форматы. У корпоративных клиентов они пользуются большим спросом, рассказывает руководитель международной сети активных развлечений «Клаустрофобия» Владимир Жиганов:

«Во всех крупнейших локациях пройдут тематические елки. Помимо этого, большой блок корпоративных мероприятий.

В этом году онлайна опять больше, чем офлайна. Онлайн — это ролевые коллективные игры. Популярны такие, как "Хакеры", "Суд присяжных". Есть игры побольше, например, "Антимафия", "Антиказино". Динамика в этом году положительная, выручка по сравнению с аналогичным периодом 2019 года больше примерно на 20%. За восемь дней новогодних праздников рассчитываем получить 60% прибыли января».

Еще один популярный вариант — иммерсивные спектакли. Средний чек при этом — чуть больше 5,5 тыс. руб. Самый популярный, по данным «Яндекс Афиши», — «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». Согласно описанию шоу, его жертвой может стать любой из зрителей. Для тех, кто хочет оказаться не в парикмахерской, а в нью-йоркском баре, предлагается посетить спектакль «Первое свидание».

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Проведение игр-постановок с вовлечением зрителей стало популярно не только в залах и других закрытых помещениях, но и на природе, отмечает директор по маркетингу AB InBev Efes Мария Дементьева. К праздникам компания вместе с проектом «Импресарио» решила запустить иммерсивный спектакль в лесу.

«Мы в коллаборации с Федором Елютиным запустили обновленную версию популярного иммерсивного аудиоспектакля "Мы выйдем с собой погулять в лес". Он проходит в естественных природных декорациях Парка Малевича. Проводником по зимнему лесу станет голос в наушниках. А в январе запланировано три таких постановки. Участие бесплатное, но возможно только по предварительной записи. Спектакль позволяет побыть наедине с собой, подумать о себе, почувствовать себя. Такой формат очень подходит текущему моменту времени»,— рассказала Дементьева.

В «Гильдии квестов» весной говорили, что спрос на услуги развлекательных компаний вырос на 10%, несмотря на то, что бизнес, наоборот, ожидал снижения продаж. Как тогда отмечали участники рынка, во многом это было связано с невозможностью уехать за границу, уходом зарубежных стриминговых сервисов и попытками россиян справиться со стрессом.

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Анна Маргулис

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