Средства ПВО уничтожили под Воронежем украинский беспилотник

Ночью 2 января на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В результате работы ПВО жертв и разрушений на земле нет, «ситуация под контролем». Иных подробностей в облправительстве не сообщили. В местных соцсетях информация о хлопке, который якобы слышали жители юго-западной части Воронежа, начала появляться около трех часов ночи. Граждане писали о том, что сработали сигнализации у некоторых автомобилей, а в ряде домов затряслись стекла.

Первая подтвержденная работа системы ПВО в Воронежской области с начала спецоперации была отмечена 27 апреля прошлого года. Тогда утром в небе под Воронежем также был сбит малогабаритный разведывательный БПЛА. Об этом рассказывал в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

Примерно также далеко от границы в Черноземье украинский беспилотник долетал до Орла, преодолев 170 км. 16 ноября БПЛА нанес удар по резервуару «Транснефти» на нефтебазе в пригороде Орла. Эта атака стала первым для региона околовоенным инцидентом с начала СВО. До этого они случались только в приграничных Белгородской, Курской и Воронежской областях.

Андрей Цветков