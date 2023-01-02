На участке трассы Уфа-Оренбург закрыто движение транспорта и большегрузов

Сегодня, 2 января, с 10:40 часов введено временное ограничение движения для большегрузных автомобилей, пассажирских автобусов, маршрутных такси на участке трассы Р-240 Уфа-Оренбург от села Булгаково в Уфимском районе до поворота на село Большое Аксаково в Стерлитамакском районе, сообщили в республиканском МЧС. Ограничение введено в соответствии с распорядительным актом ФКУ Упрдор «Приуралье» из-за неблагоприятных погодных условий. Наблюдается низовая метель, обильный снегопад, видимость ограничена, говорится в сообщении.

Ориентировочно движение возобновится с 16:00 часов.

Влада Шипилова

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