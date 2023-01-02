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Коммерсантъ FM
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Транзитный проезд по Московскому скоростному диаметру будет стоить 950 рублей

Со 2 января тариф на транзитный проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) составит 950 рублей. Для автомобилей из Москвы и Московской области он останется бесплатным. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

«Московский скоростной диаметр — внутригородская магистраль, бесплатна для жителей Москвы и области. Со 2 января МСД стал платным для транзитных автомобилей, что должно защитить трассу от дополнительного трафика транзитных легковых машин»,— сказано в сообщении дептранса (цитата по ТАСС).

Транзит по МСД будет бесплатным для владельцев автомобилей с номерами Москвы и Московской области, такси с лицензией на работу в Московском регионе и междугородних автобусов.

Проезд по МСД можно будет оплатить через портал «Парковки России». Проезд будет контролироваться с помощью системы фотовидеофиксации.

Олеся Павленко

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