Министр финансов Германии: высокие цены на газ станут новой нормой

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что цены на газ в стране будут высокими даже после сокращения инфляции. По его мнению, высокие цены на энергоноситель станут «новой нормой». Он добавил, в 2023 году инфляция в Германии будет находиться на уровне в 7%.

«Это станет новой нормой. Сжиженный газ дороже российского трубопроводного газа по логистическим причинам. Так что уровень цен остается выше, но без разорительных всплесков»,— сказал Кристиан Линднер в интервью Bild.

По его оценке, по итогам 2023 года инфляция составит 7%, в 2024 году она будет снижаться. «Целью остаются 2%. Это должно быть приоритетом и для Европейского центрального банка, и для федерального правительства»,— сказал он.

По итогам октября 2023 года, инфляция в Германии составила 11,6%. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что экономика страны сокращается из-за развития Азии, военного конфликта России и Украины, а также последствий пандемии коронавируса.

Об экономики стран ЕС — в материале «Ъ» «Развитые страны разошлись в темпах роста».

Олеся Павленко