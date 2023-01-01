Умер первый и единственный председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко

Первый и единственный председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

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Фото: Юрий Штукин, Коммерсантъ Виктор Иваненко

Фото: Юрий Штукин, Коммерсантъ

«Печальное известие. На 76-м году жизни скончался первый (и единственный) председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале. О причинах смерти не сообщается.

Виктор Иваненко был назначен на должность председателя КГБ в мае 1991 года. Во время августовского путча выступал против ГКЧП. В ноябре 1991 года действующий тогда президент России Борис Ельцин преобразовал КГБ РСФСР в Агентство федеральной безопасности (АФБ). В 1992 году Виктор Иваненко выступил против инициативы президента объединить АФБ и МВД.

После его уволили из органов госбезопасности. С февраля 2004 года Виктор Иваненко был председателем совета директоров Арктической торгово-транспортной компании.

Лусине Баласян