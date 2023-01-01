Два автомобиля сгорели в новогоднюю ночь в Геленджике

Ночью 1 января в Геленджике на улице Туристической сгорели два легковых автомобиля. По предварительным данным краевого управления МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание в одной из иномарок, после чего пламя перекинулось на соседнюю машину.

«В 04:42 диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре. В 04:47 зафиксирована ликвидация открытого горения», – отмечено в сообщении экстренной службы.

В тушении пожара принимали участие восемь спасателей и две единицы техники.

Никто не пострадал.

Наталья Решетняк

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