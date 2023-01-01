Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов «Спортмастера»

В пресс-службе Роскомнадзора (РКН) сообщили, что ведомство проверит информацию об утечке персональных данных клиентов «Спортмастера». При этом РКН не получал уведомления об утечке от компании.

«В соответствии с законодательством о персональных данных оператор в течение суток с момента подобного инцидента должен уведомить Роскомнадзор. По состоянию на 15.00 1 января 2023 года такого уведомления в ведомство не поступило»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства. При необходимости Роскомнадзор намерен провести внеплановую проверку компании.

Накануне, 31 декабря, в Telegram-каналах начала распространяться информация, что в сети оказались данные покупателей «Спортмастера». Сообщалось, что в открытый доступ попали номера телефонов, электронная почта и имена сотен тысяч клиентов.

С 1 сентября 2022 года были внесены изменения в закон «О персональных данных». Согласно принятым поправкам, допустивший утечку персональных данных оператор обязан сообщить об этом Роскомнадзору в течение 24 часов. В течение 72 часов необходимо предоставить ведомству результаты внутреннего расследования компании, по результатам которого выявляются причины утечки.

Лусине Баласян