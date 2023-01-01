В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение на 2 января

В понедельник, 2 января, местами в Свердловской области ожидается сильный снег. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Виды Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В ведомстве предупреждают, что непогода способствует ухудшению видимости, образованию снежных заносов и скользкого дорожного покрытия. Спасатели просят жителей соблюдать меры безопасности, не оставлять открытыми окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

На дороге в случае неисправности или при плохой видимости спасатели наставляют включить аварийную сигнализацию, остановиться на обочине дороги и ждать помощь в автомобиле. О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи сообщать по телефону «101» или «112».

По данным уральского Гидрометцентра, днем температура воздуха в регионе составит -5°…-10°, на севере -10°…-15°, на крайнем севере до -19°. Ночью ожидается -16°…-21°, на севере и востоке -23°…-28°. В отдельных районах изморозь метель, на дорогах снежный занос.

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