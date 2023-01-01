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В Новороссийске на набережной прошел «Трезвый забег»

В первый день нового года на центральной набережной Новороссийска прошел «Трезвый забег», в котором приняли участие более трехсот человек, сообщил на своей странице в сети «ВКонтакте» глава города Андрей Кравченко.

По данным мэра Новороссийска, в этом году количество участников «Трезвого забега» по сравнению с прошлым годом увеличилось в три раза.

«Забег собирает все больше людей, выбирающих здоровый образ жизни. Это значит, что многие начинают предпочитать здоровье неправильному питанию и вредным привычкам. Измениться может каждый, главное — принять решение и начать действовать!», – написал Андрй Кравченко.

Анна Перова, Краснодар

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