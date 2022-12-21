Новый год убавит громкость

Мэрия попросила москвичей не шуметь на Новый год. Власти обойдутся без масштабных празднований. Они предложили горожанам не запускать фейерверки в новогоднюю ночь и встретить праздник «тихо и по-семейному». Падение спроса фиксируют и продавцы пиротехники, но зато рестораны и отели забронированы давно. Как Москва встретит Новый год? И какие планы у горожан? Об этом — Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Не только миллиардер Илон Маск доверяет важные решения своей аудитории, запуская опросы в блоге. Мэр Москвы Сергей Собянин в середине ноября спросил: как столица отметит Новый год? Каждый второй респондент выбрал вариант «новогоднее оформление оставить, от концертов отказаться, а вырученные деньги отправить на поддержку участников специальной военной операции». «Москвичи приняли решение. Ваше решение будет реализовано»,— заявил градоначальник спустя два дня.

С уважением к выбору горожан правительство Москвы решило «воздержаться от фейерверков и больших уличных концертов». Но пообещала нарядить город, пускай и прошлогодними украшениями, правда, латинских букв в том году москвичи не замечали. «Уже привычными декоративными конструкциями» украсили Москву, уточнили в Комплексе городского хозяйства. Там-то и попросили горожан не приносить в парки свои фейерверки и «не организовывать шумные гуляния».

Вопрос обсуждали в Мосгордуме, “Ъ FM” поговорил с депутатом Евгением Ступиным. Он видит некоторую непоследовательность в действиях мэрии: «На заседании я задавал этот вопрос министру финансов Елене Зяббаровой. Она посчитала, что Москва — большой город, и здесь нельзя отменять все празднования. На мой взгляд, это сейчас не совсем уместно. Думаю, что политика столичных властей — показать горожанам, что их жизнь никак не изменилась».

МЧС так и вовсе напомнило о запрете фейерверков: запуск разрешается только в определенное время — с 7 до 23 часов, согласно закону о тишине. Позже ведомство, правда, уточнило: запускать все-таки можно, но строго на специальных площадках. Мэрия традиционно публиковала их список, но в 2022 году его до сих пор нет. Правда, это мало кого останавливало, в чем мог убедиться всякий москвич, выглянув в окно после курантов.

Но в этот раз такого уже не будет, пиротехники фиксируют падение продаж. И не только из-за оттока крупных клиентов, ранее рассказал “Ъ FM” гендиректор компании «Имперские забавы» Александр Фарафонов: «Падение по рынку ожидается в районе 30%. Люди отказываются от проведения праздничных мероприятий с использованием пиротехнических шоу не из-за того, что у них нет денег, а больше по этическим соображениям. Цены выросли уже с начала 2022 года где-то порядка на 20-30%, это связано с логистикой. Спрос упал, соответственно, завышать стоимость товаров сейчас уже нет смысла».

Другие города тоже отменили фейерверки и концерты — Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону — все обещали отправить сэкономленные деньги на нужды армии. От такой щедрости даже Минобороны смутилось. «Никакой необходимости отменять праздники нет»,— заявили в пресс-службе.

И, судя по загруженности отелей и ресторанов, в Москве с этим согласны. “Ъ FM” рассказывал о высоком спросе в гостиницах, в них же почти все номера забронированы. То же самое и в общепите, говорит основатель сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов: «Все, кто не поднял цены, новогодние ночи распродали еще пару недель назад, у всех полная бронь. Сейчас забронировать столик на 31 декабря можно только в тех ресторанах, где подняли цены.

Что касается новогодних банкетов, там та же самая история — уже ничего невозможно забронировать. Мне звонят друзья и просят, чтобы рестораны наших франчайзи нашли возможность провести их новогодние корпоративы. Но все занято, мест давно уже нет».

Так что «шумные гуляния» пройдут, видимо, за закрытыми дверями заведений. Но разрешены шумные катания — мэрия приглашает горожан на лед и снежные горки в парках. А высотные фейерверки, возможно, и правда ни к чему: они пугают домашних животных, и критикам их видно издалека.

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