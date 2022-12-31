Минобороны сообщило о завершении осеннего призыва

В России завершен осенний призыв, который в нынешнем году начался на месяц позже, 1 ноября, из-за проведения частичной мобилизации. По результатам осеннего призыва в войска были направлены 120 тыс. человек, сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что призванные граждане не будут привлекаться к участию в спецоперации на Украине.

Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев проходят обучение. По его окончании они направляются в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники.

С учетом проводимых мероприятий специальной военной операции в планы работы военных комиссариатов и призывных комиссий были внесены корректировки. Призывные комиссии начали работу 1 ноября, а отправка призывников со сборных пунктов началась 15 ноября.

«Граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине не привлекаются, а военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания»,— приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения военного ведомства.

В ходе осенней призывной кампании 2022 года была организована работа горячих линий, на которые поступило около 2 тыс. звонков. Большинство призывников и их родственников интересовали вопросы порядка предоставления отсрочек от военной службы по призыву, сообщает Минобороны.

Военная операция на Украине началась 24 февраля, частичная мобилизация была объявлена 21 сентября, 28 октября объявлено о ее завершении.

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