Netflix включает «Белый шум»

Бегство от биологической катастрофы и критика капитализма в Америке 1980х: на сервисе Netflix вышел фильм «Белый шум» с Адам Драйвером, открывавший Венецианский фестиваль. Картину выпустил сам стриминг, режиссером выступил номинант на «Оскар» Ноа Баумбак, в прошлом снявший фильм «Брачная история» со Скарлетт Йохансон. В основу его новой работы лег постмодернистский роман «Белый шум», который не могли экранизировать десятки лет. Каким получился эксперимент Netflix с фестивальным кино? И что еще смотреть на стримингах в новогодние праздники? Расскажет Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BB Film Productions Фото: BB Film Productions

«Белый шум» от Netflix 31 августа открыл Венецианский фестиваль, но до релиза на стриминге дошел только в конце года. В основе картины сатирический роман Дона Делилло. Его несколько десятилетий безуспешно пытались экранизировать, права на адаптацию не раз переходили от одной студии к другой. Режиссер Ноа Баумбак взял на главную роль Адама Драйвера, который появлялся в его фильмах «Брачная история» и «Милая Фрэнсис». Главную роль в последнем исполнила муза и жена Баумбак — Грета Гервиг.

В «Белом шуме» тандем актеров воссоединился. Драйвер и Гервиг играют пару интеллектуалов в Америке 1980х. Он занят изучением эпохи Гитлера, она ставит осанку пенсионерам. У обоих от предыдущих браков не по годам умные дети-подростки. Железнодорожная авария, которая отравляет город токсическими отходами, заставляет героев задуматься о хрупкости жизни.

На «Белый шум» Netflix, по данным СМИ, потратил около $100 млн. И в Венеции эксперимент встретили тепло: хвалили за полные черного юмора диалоги, отсылки к творчеству Вуди Аллена и изящное подтрунивание над капитализмом. Но многие из тех, кто в день премьеры в зале не находился, нашли в картине немало изъянов. Так, рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes с конца лета заметно снизился. Было 90% положительных отзывов, стало около 60%. Англоязычные критики сходятся во мнении, что фильм сгубили его собственные амбиции, превратившие его в двухчасовое нагромождение жанров и смыслов. Как пишет журнал The Hollywood Reporter, шансы побороться за «Оскар» у «Белого шума» минимальные.

Фильм рискует разочаровать и любителей блокбастеров, и поклонников артхауса, отметила киножурналист, автор Telegram-канала «Киноавангард» Анна Стрельчук: «В картине приглаженная Netflix Production картинка. С другой стороны, присутствует сбивчивый нарратив, игра с разными жанрами, то есть это, в частности, фильм-катастрофа, в котором много комедийных эффектов, буйство красок, восьмидесятые как фон, и есть ночные сцены, которые выглядят как триллер.

Мне кино понравилось фрагментами. Одна из самых удачных сцен, когда два профессора параллельно ведут лекцию, и один рассказывает про Гитлера, а второй добавляет факты из биографии Элвиса, и на фоне этого разворачивается катастрофа. Очень понравилась в этом фильме Грета Гервиг. Она давно не появлялась именно в качестве актрисы, и в этой картине ее героиня ищет всеми способами спасения от страха смерти. Это один из лейтмотивов фильма».

Кроме «Белого шума», в конце декабря на стримингах вышли и другие заметные фильмы. В том числе детектив «Достать ножи: Стеклянная луковица» с бывшим «агентом 007» Дэниэлом Крейгом и Дэйвом Батистой. Внимание стоит обратить и на несколько сериалов, рассказал кинокритик Егор Москвитин:

«5 января на Netflix выходит "Ковбой из Копенгагена", новый проект Николаса Виндинга Рефна, режиссера фильма "Драйв". В этот раз он в своей привычной неоновой манере рассказывает о криминальном мире Копенгагена. 2-го числа можно будет посмотреть фантастическую историю "Хэдшот", сериал о современном российском подростке, который обретает друга в лице компьютерного персонажа. И 9-го января выходит проект под названием "Стрим". Здесь на поверхности просто комедия про мальчишку, который переводится из Москвы в провинциальную школу и решает снимать все происходящее с ним в прямом эфире на YouTube. На самом деле это глубокая драма про поколение зумеров, которые жаждут откровенности и про поколение их родителей, которые к этому не готовы».

В январе на Netflix также выйдет триллер «Всевидящее око» с Кристианом Бейлом, Шарлоттой Генсбур и Джиллиан Андерсон из сериала «Секретные материалы». По сюжету в военной академии Уэст-Пойнт в начале XIX века происходит серия убийств. Расследует их армейский ветеран в исполнении Бейла при помощи кадета по имени Эдгар По. На сервисе IMDb рейтинг фильма составил почти семь баллов из 10.

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Елизавета Скобцова