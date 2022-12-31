Путин и патриарх Кирилл выразили соболезнования в связи со смертью Бенедикта XVI

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразили соболезнования в связи с кончиной папы римского на покое Бенедикта XVI.

Президент выразил соболезнования папе римскому Франциску. «Мне довелось общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самые светлые воспоминания о нем»,— говорится в обращении, размещенном на сайте Кремля. Господин Путин отметил, что период понтификата Бенедикта XVI между Россией и Ватиканом были установлены полноформатные дипломатические отношения, а также получили развитие связи между Русской православной и Римско-католической церквами.

«Имея возможность неоднократно лично встречаться с почившим папой в годы его пребывания на Римском престоле, я имел возможность засвидетельствовать его глубокую любовь к восточному христианству и, в частности, искреннее уважение к традиции русского православия»,— вспоминает патриарх Кирилл, выражая соболезнования папе римскому Франциску. Патриарх отметил, что Бенедикт XVI возглавлял Римско-католическую церковь в непростой исторический период, связанный со многими внешними и внутренними вызовами.

«За время понтификата Бенедикта XVI отношения Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви получили значительное развитие в духе братского соработничества и стремления к взаимодействию на пути преодоления подчас болезненного наследия прошлого»,— заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Безусловный авторитет Бенедикта XVI как выдающегося богослова позволил ему внести значительный вклад в дело защиты традиционных нравственных ценностей, отметил патриарх.

Мария Федотова