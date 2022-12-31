Bloomberg: Абрамович обеднел больше других российских миллиардеров в 2022 году

Из всех российских миллиардеров из Bloomberg Billionaires Index сильнее всего сократилось состояние бизнесмена Романа Абрамовича. За год его состояние снизилось более чем на 50% и сейчас оценивается в $7,8 млрд, сообщает Bloomberg. По данным агентства, часть его средств сейчас находится в неликвидных активах. Российские миллиардеры из индекса Bloomberg потеряли в общей сложности $95 млрд в 2022 году.

Состояние Романа Абрамовича до начала российской военной операции на Украине оценивалось в $18 млрд. Он попал под санкции Евросоюза и Великобритании. В октябре ограничения в отношении него также ввели украинские власти. В декабре Канада начала процесс ареста и конфискации активов господина Абрамовича на $26 млн. Из-за санкций он, в частности, был вынужден продать футбольный клуб «Челси» консорциуму американского инвестора Тодда Бели. Сумма сделки составила $4,8 млрд, эти деньги направили на гуманитарные цели.