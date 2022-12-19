Канада начала процесс ареста и конфискации активов Абрамовича на $26 млн

Канадские власти приступили к процессу ареста и конфискации активов бизнесмена Романа Абрамовича, на которого Оттава наложила санкции в марте 2022 года. Это следует из заявления, опубликованного на сайте МИД Канады. Страна собирается конфисковать $26 млн, а после использовать средства для восстановления Украины. В Канаде господин Абрамович владеет компанией Granite Capital Holdings Ltd.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Абрамович

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Роман Абрамович

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Granite Capital Holdings Ltd, как следует из данных на ее сайте, занимается предоставлением инвестиционных услуг. Это первый случай, когда Канада использует положение закона, который разрешает государству конфисковать активы тех, кто находится под санкциями. Также в заявлении министерства отмечается, что российские олигархи, в том числе Роман Абрамович, причастны к проведению спецоперации. По этой причине «уместно и справедливо» направить активы миллиардеров для восстановления Украины.

Состояние бизнесмена до спецоперации оценивалось в $18 млрд. Сейчас, по данным Forbes, господин Абрамович находится на 17 месте в рейтинге российских миллиардеров и имеет $6,9 млрд. Однако агентство Bloomberg в начале октября включило предпринимателя в список наиболее обедневших бизнесменов России.

Полина Собакина